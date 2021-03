COVID Falta 60% de trabajadores de la salud de recibir vacuna

De los 60 mil trabajadores del sector Salud público y privado en Guanajuato, la vacuna de COVID-19 se le ha aplicado a no más de 24 mil, es decir sólo al 40%.

Así lo confirmó a AM el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

Yo calculo que no son más de 24 mil. Hay una disparidad de más menos mil al recordar que se vacunaron elementos de las Fuerzas Armadas y de los Servidores de la Nación y se dejó fuera al personal de Salud, se aplicaron en total 24 mil 400, pero no se están considerando esos cerca de mil que no era personal de Salud”, dijo.