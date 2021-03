Celaya.- El subdelegado regional de Programas para el Bienestar en Guanajuato, Gerardo Sierra Ríos, pidió a la población que no se forme en los puntos estableccidos para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, ya que las dosis aún no llegan.

Hago un llamado a toda la población que no se vaya a formar a los puntos que se mencionaron, porque ponen en riesgo su integridad física y no hay vacunas, si van a llegar vacunas desee luego, pero no mañana como se indicó “, declaró.