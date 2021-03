Celaya.- Autoridades pidieron a los celayenses tener paciencia con las vacunas, pues en estos momentos se están haciendo actividades de reconocimiento de puntos de vacunación en la ciudad.

El objetivo, aseguran, es revisar que las condiciones sean las necesarias para atender al sector de la población, de acuerdo con Gerardo Sierra Ríos, Subdelegado Regional de Programas para el Bienestar, Región 1 de Guanajuato.

Aunque es inminente el arranque de las vacunas, y de que van a llegar, van a llegar, se ha determinado que en Celaya va a arrancar este proceso en muy pocos días, hasta el momento las autoridades de sanidad a nivel federal, no han confirmado, ni oficializado el día concreto en el que estaría arrancando esta actividad”, comentó el Sub delegado.

Resaltó que en el transcurso del fin de semana se podría saber cuándo arrancaría la vacunación.

Por lo que en estos momentos, un grupo de Servidores de la Nación están acudiendo a los puntos para informarle a la gente que tengan paciencia.

Por lo que pide que las personas estén listas y preparadas, haciendo el señalamiento que no es necesario que se haga fila ; la vacuna para adultos mayores, en esta segunda fase nacional, está garantizada para los adultos mayores que desean la aplicación de este biológico.

El subdelegado comentó que no hay condiciones aún para que la vacunación comience esta semana, y para el fin de semana se podría confirmar el día, aunque no es seguro aún.

Externó también que a ellos les sirve mucho el registro de personas vía digital.

Es muy importante que las personas que se vacunan, lleven consigo el folio de registro de la página mivacuna.salud.gob.mx, también entendemos que hay personas que no tienen acceso a esta herramienta digital, pero los Servidores de la Nación, con mucha puntualidad, ya estando en el espacio, van a apoyar a los adultos para generar su folio, no será impedimento para que no sean vacunados, pero se hace la invitación a que se registren, además el trámite es gratuito, no se dejen engañar”, informó.