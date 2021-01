COVID Guanajuato: 1 de cada 3 bares y cantinas ha cerrado en la entidad

León, Guanajuato.- Los dueños de bares y cantinas de Guanajuato están en números rojos por la pandemia del Coronavirus, por lo que piden al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos el apoyo para rescatar al sector.

Javier Quiroga López, presidente de la asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato, señaló que a más de 10 meses de estar cerrados, prácticamente uno de cada tres negocios ha cerrado de manera definitiva en la entidad.

Detalló que de los mil 500 negocios de este sector que se tienen censados en Guanajuato, 500 anunciaron un cierre definitivo.

A un año prácticamente de estar cerrados y sin tener ninguna fuente de ingresos ahorita lo que necesitamos es un apoyo por parte del Gobierno para un rescate integral de nuestro sector. Entonces, esta es nuestra condición actual y también hemos pedido un piso parejo en la propia venta de las bebidas alcohólicas. Es increíble que estén abiertas las vinícolas y lugares donde se vende a botella cerrada y la gente se abastece y se va a su reunión privada”, dijo en entrevista para AM.

El líder empresarial exhortó a las autoridades sanitarias a aplicar un “piso parejo” y restringir la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos y no sólo en bares, cantinas y restaurantes.

Estamos viendo muchas fiestas y reuniones donde no hay uso de cubrebocas, no hay sana distancia y corre el consumo de alcohol y no hay quién lo regule y esto genera situaciones de contagio. Lo podemos ver porque a pesar de que estamos nosotros cerrados, los contagios siguen a la alza. Entonces, lo que estamos pidiendo de manera muy respetuosa es que haya un piso parejo”, declaró.