León, Guanajuato.- En lo que va de julio ya se confirmaron más casos de COVID-19 que en todo el mes anterior, además de que incrementaron los contagios en menores de 19 años, expuso la Secretaría de Salud de Guanajuato en su reporte semanal de la pandemia de COVID-19.

La tendencia a la baja que había en contagios del nuevo coronavirus en Guanajuato se detuvo y en lo que va del presente mes ya se hizo más notoria.

Durante la rueda de prensa realizada este mediodía, la funcionaria mencionó que en la primera quincena de julio se han confirmado mil 49 casos de COVID-19.

En los primeros 15 días pero de julio hubo 491, lo que se traduce en el mes en curso se han detectado un 46% más contagios.

Pero además la epidemióloga destacó que en los primeros 15 días de julio ya se rebasaron todos los casos detectados en junio.

En todo el mes pasado se confirmaron 985 casos de COVID-19 , en 15 días del que está en curso, se han confirmado mil 49.

No es una situación particular en el estado, sino en todo el país y en todo el mundo. Lo más importante es quédense en casa, si tienen síntomas respiratorios, no expongan al resto de sus compañeros de trabajo o sus familiares”, señaló la funcionaria.