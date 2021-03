Celaya, Guanajuato.- Desde muy temprana hora, cientos de personas se han formado para ser de los primeros vacunados contra el COVID-19 en Celaya.

En esta primera etapa de vacunación, los adultos mayores de 60 años son prioridad.

A las afueras del Conalep, algunos familiares de estas personas comentaron que se formaron desde ayer a las 8 de la noche y otros dijeron haberse formado hoy a partir de las 5 de la mañana.

A las 7:45 de la mañana llegaron a este sitio las vacunas, que fueron custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

está programado para las 8 de la mañana.

El arranque de la aplicación de estas dosis

La fila para vacunarse en esta zona llega a la altura de Capistrano.

AM también acudió al punto de vacunación instalado en el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC).

En este sitio un policía informó que la fila está compuesta por más de mil personas y llega hasta el desnivel de la calle Antonio García Cubas.

Familiares de los adultos mayores comentaron que se formaron por la desasperción por que se les aplicara lo más pronto posible la vacuna a estas personas, sin importar el frío que hizo por la noce, todo con tal de que sus familiares estén protegidos contra el COVID-19.

Inicia vacunación en antiguas instalaciones de la feria

Con la exigencia de contar con el folio de registro, los primeros grupos de personas ingresaron al Parque Urbano para recibir su vacunación.

Tras pasar la noche con un intenso frío, los primeros contingentes de personas, comenzaron a ingresar poco después de la 7 de la mañana de este martes.

Entre la confusión por no tener el folio de registro, a algunas personas que pernoctaron no se les permitió el acceso debido a que no se habían registrado en la página oficial de vacunación.

Necesitan tener el folio ya sea impreso o anotado en un papel, pero el folio es indispensable”, aseguró uno de los organizadores.

Por otro lado, en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés, ya son más de 500 personas formadas.

Están entrando por la avenida Irrigación y hasta el momento los Servidores de la Nación han entregado más de 400 fichas y la fila aún sigue. Dentro de las instalaciones la fila también es extensa.

En el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras fue donde se concentrron la mayor cntidad de personas para recibir la vacuna.

En un conteo aproximado, Protección Civil calcula que son más de mil 300 personas las que se congregaron en este lugar, donde se les está dando prioridad a personas discapacitadas. Aquí están entrando por el acceso principal del auditorio y la fila da vuelta hasta la avenida El Sauz.

Algunas personas manifestaron su descontento porque se han entregado pocas fichas, además de que dijeron que ciudadanos no respetan los lugares y se están metiendo a las filas.

Además, una señora de Apaseo El Alto que estuvo formada desde ayer en la noche se regresó a ese municipio, ya que dijo que un Servidor de la Nación le comentó que se le estaría dando prioridad a la gente de Celaya.

Salen los primeros vacunados

En este lugar ya están saliendo los primeros vacunados, quienes comentaron que la vacuna no les dolió, los dejaron reposando 30 minutos y les dijeron que aproximadamete en 20 días o un mes les hablarán para indicarles sobre la aplicación de la segunda dosis.

