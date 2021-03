COVID Guanajuato: Bajan contagios 65.3% en febrero

León, Guanajuato.- Con siete mil 385 casos confirmados en febrero, los contagios de COVID-19 en Guanajuato disminuyeron 65.3% durante ese mes en relación con enero cuando se confirmaron 21 mil 270.

Igualmente, se notó una baja considerable en las defunciones, pues febrero reportó 45% menos muertes con respecto a las confirmadas en enero cuando dos mil 95 personas fallecieron por coronavirus, es decir que el mes pasado se confirmaron 943 decesos.

Así lo revelaron datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal con información actualizada al 28 de febrero.

A pesar de la baja considerable de contagios y defunciones, las autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato insisten en que la pandemia está lejos de terminar, por lo que llaman a no relajar las medidas de prevención como el uso del cubrebocas y no salir si no es estrictamente necesario.

Las dos primeras semanas de enero acumularon 12 mil 695 casos positivos de COVID-19, el mayor número de contagios desde que inició la pandemia. Foto: Staff AM

Cabe destacar que en Guanajuato, el primer punto más alto de contagios y muertes por COVID-19 ocurrió en julio del 2020 con 15 mil 116 y mil 267 casos, respectivamente.

Posteriormente, en los meses de diciembre y enero la pandemia alcanzó los puntos más altos de contagios y muertes, ya que en diciembre se registró un repunte de casos positivos con 22 mil 528 contagios y mil 625 muertes.

Al analizar los datos publicados por la Secretaría de Salud Federal, se observó que tras las fiestas de diciembre, las dos primeras semanas de enero acumularon la mayor cantidad de contagios desde que inició la pandemia, 12 mil 695.

Igualmente, las tres primeras semanas de ese mes (del 3 al 24 de enero) reportaron el mayor número de muertes en una semana: 441, 533 y 583 defunciones, respectivamente.

Asimismo, la última semana de diciembre del año pasado fue la que más contagios reportó, cinco mil tres.

Enero reportó 21 mil 270 contagios y dos mil 95 defunciones, mientras que febrero cerró con 7 mil 385 casos y 943 decesos.

Tercer lugar en el país

A nivel nacional, Guanajuato ocupa el tercer lugar en casos confirmados de COVID-19 acumulados, concentra el 5.7% del total de los contagios en el país.

También se posiciona en el tercer lugar en casos confirmados activos con el 4.8% del total de casos en todo el territorio nacional.

Contagios confirmados en Guanajuato Julio de 2020 15,116 Diciembre de 2020 22,528 Enero de 2021 21,270 Febrero de 2021 7,385

Defunciones confirmadas en Guanajuato Julio de 2020 1,267 Diciembre de 2020 1,625 Enero de 2021 2,095 Febrero de 2021 943