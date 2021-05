Irapuato, Guanajuato.- Las celebraciones por triunfos de partidos de futbol no deberían de hacerse en ningún lugar, puesto que se busca que no haya más contagios de COVID-19, señaló, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

Platicó que les da mucho gusto que estén pasando cosas buenas en el estado como el triunfo del Club Irapuato, pero les sigue preocupando que esto vaya a convertirse en un riesgo y vaya a haber un repunte de casos positivos.

Vamos muy bien después de 11 semanas de mantenernos en semáforo amarillo a pesar de que la federación tiene dos semanas publicándonos en verde, creo que a nosotros nos ha resultado seguir enviando este mensaje de alerta, el seguir responsables, de ser prudentes”, dijo.

Mencionó que celebrar son fenómenos sociales que se dan después de 14 meses de haber tenido el primer contagio de COVID en Guanajuato, por lo que siguen haciendo un llamado a la población a no caer en un exceso de confianza y no dejar de lado los protocolos de sanidad.

Lo vimos ayer, entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes días, tenemos que esperar que pase una semana, dos semanas para que se complete el periodo de incubación, vamos a seguir haciendo la vigilancia cronológica, pero sí nos preocupa porque no queremos ver escenarios como los que vimos en los meses de diciembre y de enero”, refirió.

Díaz Martínez comentó que espera que no haya repunte de casos, pues aunque no pasó con la Semana Santa, con el COVID-19 no todo está escrito, es una enfermedad que no tiene palabra de honor’, por lo que la gente tiene que seguir cuidándose.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

Señaló que seguirán en contacto con el Gobierno Municipal y la Jurisdicción Sanitaria VI para que se sigan acatando las medidas, sin embargo, no tiene la autoridad para llamarle la atención al alcalde sobre cómo manejan estas situaciones.

No soy nadie para llamar la atención en ese sentido, es una autoridad respecto a la constitución (...) como alcalde, él y su ayuntamiento creo que necesitarán analizar esta circunstancia también en el comité municipal”, dijo.

El Secretario de Salud informó que cree que en ningún lado tiene que haber algún tipo de celebraciones, pues al ser la segunda ocasión que en Irapuato ocurren eventos de esta magnitud, espera que no sea una consecuencia de hospitales llenos.

Dijo que una buena recomendación para el Municipio sería que estén revisando cuánta gente es la que puede ingresar a estos espacios, pues a nivel estatal existe la alerta aún de que hay riesgo de contagios.

No se siguieron protocolos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, comentó que por parte de la dependencia participaron 40 elementos de Bomberos y Protección Civil quienes estuvieron revisando que se llevaron a cabo los protocolos.

Obviamente la sana distancia no se respetó y ese es un hecho, sin embargo, estuvo personal de municipio repartiendo kits de cubrebocas y gel antibacterial”, dijo.

Señaló que aunque hubo personas que se quitaban los cubrebocas, los elementos trataron de hacer lo posible para que los usaran.

egutierrez@am.com.mx