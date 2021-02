COVID Guanajuato: Condicionan toma de muestra para prueba de coronavirus

León, Guanajuato.- Ciudadanos con síntomas de coronavirus señalan que en el módulo de la Jurisdicción Sanitaria VII, en la Velaria de la Feria, se está condicionando la toma de muestra para pruebas de COVID-19.

“Nos están bateando, no respetan los citatorios que se obtienen a través de línea, en internet; te están solicitando comprobante de que no estés afiliado al IMSS o al ISSSTE, o de lo contrario te exigen un pago de mil 600 pesos”, dijo el ex diputado local Antonio Osorio Cuadros.

Lamentó que las mismas autoridades sanitarias están poniendo obstáculos para hacerse la prueba.

“Mi esposa comenzó a sentirse mal, sacamos la cita, pero no la respetaron y le pidieron el comprobante de no afiliación a otras dependencias de salud. No hay un oficio o circular de esta disposición dentro de la Jurisdicción Sanitaria No. VII”, añadió.

En el módulo de salud de la Velaria de la Feria ha disminuido el número de personas interesadas en hacerse la prueba COVID. Foto: José Trinidad Méndez Valadez

Ayer, otras personas que acudieron al módulo con cita previa fueron rechazadas por no contar con el citado comprobante.

En la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), se confirmó que efectivamente todas las personas que acudan a los módulos sanitarios establecidos para las pruebas tienen que llevar un comprobante de no estar afiliadas al IMSS o al ISSSTE, o pagar mil 600 pesos.

“Esto siempre ha sido, pero ahora este año se reforzó con la austeridad y la falta de recursos que hay en el gobierno para este tipo de pruebas. Quien esté afiliado al IMSS o al ISSSTE tiene que acudir a esas instituciones a realizarse la prueba”, indicó uno de los voceros de la SSG.