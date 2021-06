León, Guanajuato.- Aunque la ciudad permanezca estabilizada en los contagios de COVID no se debe bajar la guardia porque en sólo una semana la situación puede cambiar radicalmente, aseguró el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel.

Como parte de los resultados que presenta la dependencia semana con semana se informó que los contagios en la ciudad se mantienen estabilizados, incluso de estar en 5.2 contagios por cada 100 mil leoneses en una semana se redujo a 3.5.

Seguimos en una etapa de meseta, no hemos tenido cambios importantes en el comportamiento de la pandemia, el comportamiento de estos últimos 14 días se ha mantenido en incrementos y descensos pero por debajo de los 10 casos en promedio por día”, explicó.

Pide no bajar la guardia aunque se esté vacunado contra COVID

Explicó que a nivel nacional, en Estados como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur y Ciudad de México han tenido un retroceso en el semáforo por repuntes en los contagios, pero ese no ha sido el caso de Guanajuato.

“A nivel estatal y local no hemos todavía percibido ningún incremento en los contagios. El avance de la vacunación sigue y esto de alguna manera nos ha estado ayudando a no tener incrementos en algunos grupos en particular sobre todo adultos mayores”, dijo.

El funcionario hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y no abandonar los protocolos sanitarios pese a que ya se hayan vacunado.

Quitarán tapetes y arcos sanitizantes

De manera paulatina los arcos y tapetes sanitizantes ubicados en dependencias municipales serán retirados, además los establecimientos comerciales ya no estarán obligados a colocarlos en sus negocios.

Es muy importante dejar de hacer actividades que ya no tienen un sentido científico de uso, hablo en particular de los tapetes sanitizantes, los arcos sanitizantes, ya eso queda en desuso por el momento”, afirmó.

Agregó que si bien en un inicio el propio municipio fue promotor del uso de estos arcos ya está científicamente probado que el único mecanismo de transmisión es el aéreo.

“Ahí es donde debemos extremar todos los cuidados: uso de cubrebocas de manera permanente, favorecer espacios abiertos y la ventilación en espacios cerrados. Esos son los criterios con los que tendremos que seguir manejándonos”, apuntó.

AM