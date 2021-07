León, Guanajuato - Cualquier niño que tenga un resfriado puede ser COVID-19, esto debido a que los menores de edad el virus se manifiesta como cualquier otra infección viral.

Así lo advirtió Rafael Hernández Magaña, infectólogo pediatra, responsable del área de Urgencias del Hospital de Especialidades Pediátrico de León.

Informó que hasta el 85% de los niños que se infectan de COVID pueden ser asintomáticos o simplemente manifestar una infección respiratoria leve.

Realmente muy pocos niños que se contagien de COVID-19 van a manifestar alguna afección seria del tracto respiratorio como neumonía o llegarán a requerir un ventilador para respirar.

La mayoría de los padres de familia que ven a los niños con resfriado lo consideran como tal, un resfriado y en estos tiempos debemos de considerar que cualquier niño que tenga un resfriado puede ser COVID-19", aconsejó el especialista.

Detalló que los infantes no necesariamente tendrán dificultades respiratorias al contraer el virus, sino que presentarán síntomas similares a los adultos como tos, moco, fiebre, irritación, dolor de cabeza y malestar general.

Pediátrico ha atendido a 39 niños COVID

Desde que inició la pandemia, el Hospital de Especialidades Pediátrico de León ha realizado 379 pruebas de coronavirus, de las cuales, 39 dieron un resultado positivo.

Actualmente se realiza la prueba de COVID-19 a los pacientes que ingresan a urgencias con dificultad respiratoria como neumonía, bronquiolitis y laringotraqueitis.

A Diario tenemos bastantes consultas por problemas respiratorios en la consulta de urgencias, pero sólo se les hace la prueba de COVID-19 a los pacientes que entran a observación por algún problema de afección pulmonar o bronquial importante. Actualmente no hay pacientes COVID-19 en esta unidad", apuntó.

Predominan las enfermedades respiratorias en niños

También precisó que, al día, el Hospital de Especialidades Pediátrico de León atiende entre 70 y 100 pacientes en el área de Urgencias, y de ellos casi la cuarta parte es por infecciones respiratorias, es decir, alrededor de 20 a 30 pacientes diarios.

De estos, de 3 a 5 acuden por alguna infección respiratoria seria como neumonía, laringotraqueitis y bronquiolitis.

Los niños que tengan un resfriado, bronquitis, laringitis y faringitis deben de considerarse potencialmente contagiosos y deben mantenerse en casa con las medidas de aislamiento y precaución necesarias para prevenir contagios.

Además, los menores no deben de andar en la calle y no hay que llevarlos a reuniones, al supermercado porque son los que están infectando, los niños menores de 3 años no pueden mantener por mucho tiempo el uso del cubrebocas. Es difícil que no se contagien", concluyó.

