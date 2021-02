COVID Guanajuato: En menos de un minuto vacunan a un abuelito en Misión Chichimecas

San Luis de la Paz, Guanajuato.- En la comunidad de Misión Chichimecas se pudo registrar con más claridad cómo operaron ayer los Servidores de la Nación durante la primera jornada de vacunación anti COVID-19.

La aplicación del antiviral duraba menos de un minuto por persona, pero los registros y el proceso para que los adultos mayores de 60 años pudieran ser vacunados tardó hasta 30 minutos.

Llegaron 10 personas de ellos (funcionarios) e impusieron que si no nos registraban no podíamos pasar a vacunarnos y los del centro no les dijeron nada”, comentó Beatriz Reyes López , beneficiaria.

Son tres registros previos los que deben hacer los “abuelitos” que quieran vacunarse en Guanajuato, antes de ser inyectados.

Tras la espera afuera de cada centro de vacunación, que en algunos casos como en San Luis de la Paz duró horas por la gran cantidad de personas que acudió, los adultos mayores deben pasar al registro con Servidores de la Nación quienes tardan hasta 20 minutos en anotar toda la información de la persona y tomarle una fotografía.

La hoja de registro lleva:

Dicha comunidad es un asentamiento donde viven descendientes directos de chichimecas.

Pese a que es pequeña y se trata de uno de los puntos más alejados de la mancha urbana, AM fue testigo de la llegada de gente de otros municipios y estados a bordo de vehículos de modelos recientes y hasta de marcas de lujo.

En el centro médico UMAPS Cieneguilla, en el municipio de Victoria, las enfermeras salían a vacunar a los adultos mayores que, por discapacida, no podían bajar de sus vehículos.

El caso de Diego Lugo Bolaños, quien llevó a sus abuelos, conmovió tanto al punto que la atención fue personalizada.

Para cuidar la vacuna sacaron el termo completo, la enfermera abrió la puerta de la camioneta e inyectó a Cayetano Lugo Loyola y Rufina Hernández Valtierra.

María de la Luz Hernández Cruz también recibió el antiviral. Dijo que ella no quería vacunarse, pero que sus hijos la mandaron a la fuerza.

Me mandaron al matadero, pero ya me la pusieron ya no me pasó nada”, comentó entre carcajadas.