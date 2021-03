Irapuato.- A pesar de que no existen datos exactos, integrantes del Colegio de Contadores estiman que en lo que va de la pandemia el 15% de los negocios han cerrado a consecuencia de los cierres previos que hicieron los gobiernos para evitar contagios.

Arturo Aldaco Sámano, presidente del Colegio de Contadores de Irapuato, comentó que por la pandemia hay negocios que han tenido que dar de baja en el registro anual de contribuyentes y por ende suspenden actividades.

Esto es debido a que el negocio ya no es rentable o bien, ya no hubo ventas o bien, no tienen ya el recurso para seguir operando”, dijo.