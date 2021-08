León, Guanajuato.- En Guanajuato durante agosto diariamente se hospitalizan a 11 personas en promedio por complicaciones de salud por COVID-19.

Así lo informó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, en su intervención en TV4, quien aseguró que hasta el 25 de agosto hay 401 pacientes hospitalizados por coronavirus en el Sector Salud de Guanajuato, cuando al inicio de mes había 125 personas ingresadas.

“La manera de organización en hospitales de cómo nos movemos para no generar una saturación ayuda”, dijo en su intervención telefónica.

Detalló que actualmente hay 315 pacientes hospitalizados por COVID-19 que no están conectados a un ventilador y 86 que sí lo están.

Explicó que las nuevas variantes del COVID-19, lejos de ser mortales son más contagiosas, y afirmó que la población vulnerable, aquella que no está vacunada, corre más riesgo de ser hospitalizada.

Cómo detenemos esto, pues no en hospitales, sino con la responsabilidad social.

Agregó que el coronavirus está presente en 40 de los 46 municipios y reconoció que están preocupados debido que Guanjuato rebasó ayer los 800 contagios en solo un día.

No se trata de estar en casa encerrado, pero sí de no salir si no hay necesidad, debemos cuidarnos en cualquier espacio, ya sea familiares y cuando usen transporte público y privado.