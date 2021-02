COVID Guanajuato: Llama Juan Luis Mosqueda a cancelar la Feria de León

León, Guanajuato.- En Guanajuato no hay condiciones para que se realice la Feria Estatal de León y se debe cancelar de manera definitiva, pues la mera intención de llevar a cabo el evento manda un mensaje incongruente que provoca que los ciudadanos relajen las medidas.

Lo anterior lo afirmó el infectólogo y director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), Juan Luis Mosqueda Gómez.

El experto explicó que el aumento en los contagios ha provocado que ni siquiera haya condiciones para pensar en un regreso a clases presenciales en el corto plazo. Por lo que mucho menos se debe estar analizando un evento meramente recreativo.

La Feria Estatal de León 2021 sigue en el aire. Foto: Cortesía del Patronato de la Feria Estatal de León.

“Es un tema al que ya no le deberíamos dar cuerda de verdad, sí hemos estado viendo que las condiciones no están para algo tan importante como que los niños regresen a las escuelas, que es algo muy importante por muchas cosas, por convivencia, porque están enloqueciendo en las casas.

“Pero evidentemente creo que no es vital un acto de diversión como lo es ir a la Feria y es un tema que de verdad deberíamos dejar de fomentar, porque yo creo que incluso hablar de la posibilidad de la Feria ayuda a que la gente se relaje en sus precauciones. He escuchado que dicen ‘pues si ya hasta va a haber Feria, es porque vamos muy bien’, y creo que lanza un mensaje equivocado ese tema”, dijo en entrevista con AM.

Mosqueda señaló que se necesita dejar claro a la población que la pandemia aún no termina y no se debe bajar la guardia.

Yo creo que vamos siendo congruentes con todo el contexto y con lo que le estamos pidiendo a la gente.