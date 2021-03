León, Guanajuato.- El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez confirmó la llegada de un lote de más de 37 mil vacunas contra el COVID-19.

El gobierno federal decide los municipios e instituciones en donde se van a distribuir las dosis.

El funcionario estatal detalló que el lote contiene 37 mil 360 vacunas de Pfizer y de la farmacéutica asiática, Sinovac.

Estado definirá hospitales que se distribuirán

Aunque recalcó que será el Estado y no la Federación quien determine los hospitales en los que se van a distribuir las vacunas. Adelantó que se van a enfocar en municipios que ronden los 100 mil habitantes y tengan más entre un 10 y 15% de adultos mayores de 60 años.

Tenemos Sinovac y tenemos Pfizer, eso ya está en posesión de la Secretaría de Salud, está siendo resguardada por los protocolos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud. Hoy se estará distribuyendo tanto a las instituciones, como a los municipios donde se va a aplicar”, dijo en entrevista para TV4.

Ayer la Sedena informó que las últimas vacunas que llegaron a Guanajuato se estarían distribuyendo en los hospitales COVID de Silao, Salamanca, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Ocampo, San Diego de la Unión y Cuerámaro. Lo que fue desmentido por Díaz Martínez.

Debe inmunizarse a todo el personal de Salud

El secretario de Salud lamentó que Guanajuato es una de las entidades que menos vacunas anti COVID ha recibido y exigió que se termine de inmunizar a todo el personal médico.

“Guanajuato es de los Estados que han recibido menos vacunas, el gobernador Diego Sinhue ha hecho un llamado a la Federación para que se termine de vacunar al personal de Salud, tanto de instituciones públicas y privados y estamos muy lejos de tener ya una inmunidad deseada, colectiva o de rebaño. Ni siquiera el personal de Salud se ha terminado de vacunar”.

Suplica no relajar medidas

Díaz Martínez suplicó a los guanajuatenses que no relajen las medidas sanitarias tras el avance a amarillo en el Semáforo COVID.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, algunas actividades se podrán retomar. Pero, con mucha precaución, de manera progresiva. Todos los prestadores de servicios deberán respetar los aforos, no más del 60% y deberán tener todos los insumos. Así como respetar la sana distancia y de preferencia que se realicen las actividades al aire libre y limitar los espacios cerrados”.

Señaló que se deben evitar aglomeraciones durante la Semana Santa y no repetir el comportamiento que se tuvo en las fiestas de fin de año, que provocaron miles de muertes y contagios del nuevo Coronavirus.

“Viene la Semana Santa y la verdad es que nos preocupa mucho, ojalá haya ya lecciones aprendidas de esto que vimos en los meses de noviembre, de diciembre y de enero. Ojalá no haya peregrinaciones, no hay procesiones, no se festeje todavía nada y no es para echar las campanas al vuelo. Dependemos de la responsabilidad, dependemos de que todas las personas sigan siendo muy cuidadosas para evitar un rebrote”.

AM

