León, Guanajuato.- La fila para atención de pruebas COVID en el laboratorio Salud Digna de la zona centro empieza a nutrirse alrededor de las 9 de la mañana, pero la atención inicia a las 12:30. En algunos casos necesitan la prueba negativa para viajar.

En ocasiones rebasa los 40 pacientes en espera y otras apenas hay 10, la mayoría busca pruebas de antígenos, más baratas según personal del establecimiento.

Las pruebas mensualmente casi son la mitad de los estudios comunes que realizamos, siempre hay mucha gente porque la piden en sus trámites de viajes o para solicitar trabajo”, aseguró una de las trabajadoras del establecimiento.

El sitio es la primera opción por recomendación y rapidez de los resultados, de acuerdo con asistentes, aseguraron que en una unidad de salud pública llegan a tardar hasta una semana en dar los resultados.

La fila para las pruebas de COVID, en el laboratorio del centro.

En lo que tarda uno en enterarse ya contagió a más o vivir sin saber si uno tiene y nomás se siente mal… prefiero pagar y en menos de dos horas ya están”, dijo Lidia Gómez, quien pagó 260 pesos por la prueba de antígenos.

Estas pruebas requieren muestras de nariz y garganta, se utilizan para detectar proteínas que se encuentran en la superficie del virus, y son útiles para identificar a las personas que están en el pico de la infección, cuando son muy contagiosas. Sin embargo, no son tan precisas como las pruebas PCR.

Ésta cuesta 950 pesos y permite detectar el virus en tiempo real con una muestra de exudación nasofaríngea, sólo se hace en la sucursal Obelisco del laboratorio.

“Yo vengo por la que me den más rápido, yo voy a viajar la próxima semana a California, no me he vacunado pero por ser residente de Estados Unidos sólo piden la prueba reciente de 15 días”, explicó Olga Bueno.

La fila está marcada con distancia y todos deben usar cubrebocas.

“También voy a viajar a Dallas y por lo mismo no me he vacunado, allá me voy a poner la de Pfizer porque acá querían ponerme Sinovac, mejor solo llevo la prueba y como salgo mañana no quiero perder tiempo si voy al IMSS”, aseguró Salvador López.

Los servicios complementarios de Salud Digna son radiografías de pulmones y atención en papilas gustativas para quienes perdieron el gusto y olfato, así como seguimiento a los síntomas en caso de salir positiva alguna de las dos pruebas que ofrecen.

