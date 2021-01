COVID Guanajuato: Lo que debe preguntar un Servidor de la Nación cuando llama a abuelitos

Guanajuato.- Las llamadas telefónicas que se están haciendo a adultos mayores sobre la vacunación contra Covid-19 servirán para ver si la gente puede ir a los lugares públicos donde se aplicará la vacuna o de lo contrario irán a su domicilio a aplicársela, informó la senadora de Morena Antares Vázquez Alatorre.

Por lo tanto, invitó a este sector de la población a contestarlas, pues las están realizando los Servidores de la Nación y son legales, afirmó.

La senadora Martha Lucía Micher agregó que se les están haciendo dos preguntas: si quiere vacunarse, si puede salir de su casa para hacerlo. Aclaró que no se puede pedir dinero ni datos de cuentas bancarias.

Destacó que ésta es una campaña que se ha anunciado profusamente, incluso en las conferencias mañaneras del Presidente de la República.

Critica a secretario de Salud de Guanajuato

Antares Vázquez criticó al secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz, por haber desconfiado de estas llamadas, pues el martes informó que había recibido muchas quejas sobre estas llamadas y por lo tanto pidió no responderlas.

“El Secretario de la Salud de Guanajuato está desinformando porque los Servidores de la Nación están llamando a los adultos mayores. Y el Secretario de Salud dice que esto no es cierto, que esto no está permitido y que no tomen la llamada.”

Los adultos mayores hay muchos que están postrados o viven en zonas marginadas. Entonces es importante que tomen las llamadas”, destacó la senadora de Morena en rueda de prensa.

Aclaró que no les pueden pedir dinero a los adultos mayores, pero sí les pueden pedir datos, porque a veces algunos cambian de domicilio. Esta encuesta se está haciendo en todo el país desde la semana pasada.

AM