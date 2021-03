Irapuato.- El posible regreso a las aulas ha dividido la opinión de los padres de familia, pues unos consideran que ya es tiempo de que sus hijos reanuden sus actividades escolares fuera de casa, mientras que otros se niegan a aceptarlo si no hay una mejora considerable en la salud de la población ante la pandemia por COVID-19.

Teresa Sotelo, quien tiene una hija en segundo grado de primaria, indicó que en los últimos meses, se ha incrementado el contagio de COVID-19 en niños, por lo que no ve necesidad de regresar a las aulas.

No me parece bien que regresen tan pronto a clase, la pandemia todavía no está controlada y los niños corren riesgo”, dijo.