COVID Guanajuato: Registra a su mamá para la vacuna por pura suerte

León, Guanajuato.- El registro en línea para recibir la vacuna contra el COVID-19 arrancó entre golpes de suerte y persistencia de unos; la frustración de otros; y la incertidumbre de muchos más en León.

Apenas había terminado la conferencia matutina del Gobierno federal cuando Lizette Estrada ingresó al portal para registrar a su mamá.

“En la primera vez que entré no cargaba y así intenté más tarde y luego más tarde y en una de esas... ¡zaz!”, narró la abogada.

En ese intento pudo registrar los datos de su madre, dentista que se ha mantenido lejos del consultorio por la pandemia.

Pero admite que fue una cuestión fortuita, “porque mis tías me han pedido que les ayude y pues nomás no he tenido suerte”.

Aunque “da seguridad lo que dijeron en la siguiente conferencia matutina, de que no será en orden de registro la vacuna y hay chance de registrarse después”.

Frustración total

Había pasado casi una hora desde que terminó la misma conferencia matutina cuando le avisaron a Patricia Casillas de la posibilidad de registrarse para recibir la vacuna contra el COVID.

Ante la noticia la maestra jubilada decidió iniciar los intentos, pero no han dado resultado, “Me siento toda frustrada, se han muerto muchísimos compañeros y amigos míos”, narró.

Sus intentos en el primer día se prolongaron hasta casi la medianoche, hora en que el portal indica que ya no es posible hacer registros.

El sitio del Gobierno Federal presenta fallas desde el martes. Foto: José Antonio Castro Murillo

Patricia no se ha alejado totalmente de las aulas, pues labora aún como directora en una escuela de nivel básico.

Tenemos el estrés de que se los están acabando los recursos, la muerte de compañeros de vida. De estar acostumbrados a tener muchísima actividad, ahora tenemos restringidos muchos aspectos de nuestra vida.

Por ello, la posibilidad de vacunarse es una esperanza para retomar su vida normal.

En incertidumbre

Años atrás Jesús Castillo tenía entre sus actividades la enseñanza del karate y otras artes marciales, se alejó del trabajo, alcohol y drogas, por lo que ha gozado de buena salud.

Pero el COVID es una amenaza que él conoce, pues ya le arrebató la vida a uno de sus yernos en cosa de dos días.

Al saber de la posibilidad de que podía asegurar su dosis de vacuna se entusiasmó, pero no sabía cómo hacerlo y decidió acercarse al personal de Secretaría de Salud que visitó su colonia el miércoles 3 de enero.

“En la radio escuché que ya desde ahora nos podíamos apuntar para la vacuna, y dijeron que estaba ahí, pero luego dijeron que no”, platicó el octogenario al AM.

“¿Cómo le tengo que hacer o cómo es, doctor? Ustedes son los que saben”, le dijo Jesús a los representantes de la dependencia estatal.

Junto con un folleto sobre las medidas preventivas, se le dio la dirección del portal y las instrucciones para darse de alta, “ya ellos le van a llamar”, le dijo una de las trabajadoras de la dependencia, “pues nomás que no me vayan a llamar cuando esté en el panteón”, sentenció Jesús.