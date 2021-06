Se contagian de COVID 198 personas ya vacunadas en Guanajuato

León, Guanajuato.- Desde el inicio de la vacuna contra COVID en Guanajuato, 198 personas vacunadas se han contagiado de este virus de ellas 56 ya tenían sus dos vacunas y 198 sólo tenían una.

Así lo confirmó Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado en la rueda de prensa sobre la semana de actualización de cifras de COVID-19, sin embargo no precisó cuál vacuna había recibido cada uno de los contagiados.

De estas son 142 con un esquema de vacunación incompleto, recordemos que la inmunidad se alcanza a cumplir la tercera semana posterior a tener un esquema completo de vacunación, esto quiere decir que estas personas no tenían todavía un grado de protección suficiente", señaló.

La epidemióloga explicó que de las 56 personas que ya tenían un esquema completo de vacunación, dos terceras partes de esta cantidad inició con los síntomas dentro de los primeros 15 días posterior a completar su esquema, por lo que también aún carecían de una protección completa.

Ahora con estos datos se están estudiando para evaluar cuándo habría que revacunarse contra el COVID-19 o bien, poder saber si la vacuna contra el coronavirus será tipo influenza que se tenga que aplicar cada año o si se requerirán de más refuerzos.

"Pese a contar o no con un esquema de vacunación, es necesario seguir utilizando el cubrebocas, todas las personas que ya tienen un esquema de vacunación deben mantener las mismas medidas de prevención, no relajarse y no adoptar esa falsa seguridad que da el estar ya vacunado", exhortó.