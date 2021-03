COVID Guanajuato: Suspenden a ocho comerciantes por no usar cubrebocas

León, Guanajuato.- Por no usar cubrebocas, ocho comerciantes del tianguis que se instala cada domingo en la colonia Villas de San Nicolás fueron suspendidos por las autoridades municipales.

A pesar de que la Secretaría de Salud se ha encargado de entregar cubrebocas en los diferentes tianguis de la ciudad, algunos comerciantes no han acatado esta medida.

En lo que va de la pandemia, ocho vendedores del tianguis de Villas de San Nicolás han sido retirados por no usar cubrebocas, durante los recorridos de inspección por parte de personal de la dirección de Comercio y Consumo.

Vecinos de la colonia Villas de San Nicolás recorren la placita del domingo con cubrebocas. Foto: Omar Fabricio Moreno Medina

Amador Jasso, delegado del tianguis, comentó que desde que se reforzaron las medidas de sanidad, se les ha insistido a los tianguistas en que usen el cubrebocas, pero no todos han hecho caso.

Sí, ha habido varios compañeros que se han visto perjudicados, pero se les ha mencionado en varias ocasiones que siempre se pongan el cubrebocas”, dijo.

Aunque ya son ocho comerciantes suspendidos, desde hace un mes ya no se ha reportado a ningún otro.

“Los de Comercio y Consumo nos caen sin avisar. Hasta el momento me he salvado porque siempre me pongo el tapabocas”, comentó Rafael Mora, vendedor en el tianguis de Villas de San Nicolás.