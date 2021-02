COVID Guanajuato: advierten repunte si hay reuniones por Día del Amor y la Amistad

Guanajuato.- Realizar cualquier reunión con motivo del 14 de febrero podría revertir la tendencia a la baja en contagios y muertes por COVID "si los queremos, no nos reunamos", señaló la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Previo al fin de semana en que se conmemora el Día del Amor y la Amistad, el secretario de salud Daniel Alberto Díaz Martínez reiteró el llamado a evitar reuniones y actividades que puedan ser riesgos de contagio de COVID.

Si los queremos, los amamos, los respetamos y los valoramos; no los abracemos, no los besemos, no nos reunamos en este momento con amigos, con compadres, no hagamos celebraciones", añadió.