Abasolo.- Mayte Itzel Razo López, estaba por graduarse este semestre pero las secuelas que le dejó el COVID-19 le arrebataron sus sueños: ser enfermera.

La joven, de 22 años, estudiaba el octavo semestre de Enfermería y Obstetricia en la Universidad de Guanajuato.

Familiares y amigos la recuerdan como una joven empática, bondadosa y sobre todo humana, porque le gustaba ayudar a los demás.

El 23 de febrero de este año, familiares pidieron oraciones por la salud de la joven, quien tenía coronavirus.

Allegados a la estudiante señalaron que prestaba sus servicios en un hospital cuando contrajo el virus, aunque su familia no quiso confirmar dicha versión.

Pese a que la joven salió de la enfermedad, con las secuelas se complicó su estado de salud y fue internada en un hospital en León.

A través de redes sociales, ciudadanos organizaron actividades para reunir dinero y apoyar con los gastos a los papás de Mayte.

Los medicamentos eran muy costosos, sólo uno de los que necesitaba costaba 2 mil pesos.

Pese a los esfuerzos y oraciones, el lunes pasado, cerca de las 4 de la madrugada, perdió la batalla.

El departamento de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato se unió a la pena de la familia Razo López y envió un mensaje por medio de redes sociales.

El Departamento de Enfermería y Obstetricia ha perdido una abeja enfermera, hoy tus sueños y los de tu familia se han terminado; ya no te veremos en tu graduación virtual este semestre, ya no te veremos en tu servicio profesional, ya no te veremos en algún hospital del estado”