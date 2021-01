COVID Guanajuato: confirman que fiestas decembrinas y fin de año incrementaron muertes

Guanajuato.- El número de muertes a causa de la COVID-19 en el estado incrementó 50% tan solo desde el 26 de diciembre a la fecha, una consecuencia del aumento de la movilidad de los guanajuatenses durante las fiestas decembrinas y de fin de año

No nos creían cuando decíamos que no hiciéramos reuniones de fin de año”, exclamó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, durante la rueda de prensa semanal sobre la situación de la pandemia en el estado.

El funcionario también destacó que desde ese 26 de diciembre a la fecha los nuevos casos de la enfermedad han incrementado en 32%.

Después de 10 meses de la detección del primer caso de infección por SARS-CoV-2, el último mes es el que ha representado la mayor mortalidad y riesgo de contagio.

Hasta el pasado 25 de diciembre se había registrado un total de 5 mil 324 muertes a causa de la COVID-19, 26 de diciembre a la fecha las muertes confirmadas 2 mil 665, lo cual se traduce en el incremento 50%.

Se destacó que los municipios con más muertes en relación a su número de pobladores son Cortazar, Abasolo, Juventino Rosas, Villagrán, San Francisco del Rincón y Silao

En el caso de los contagios detectados, desde el inicio de la pandemia hasta el 25 de diciembre se habían registrado 81 mil 299, pero desde el 26 de diciembre a la fecha se confirmaron 26 mil 273 contagios.

En un un poquito más de un mes se relajaron las medidas, se incrementó la movilidad, no nos creían lo que iba a pasar, no nos creían cuando dijimos que no hiciéramos reuniones de fin de año, que cuidáramos y tratáramos de salvar la navidad”, dijo Díaz Martínez.