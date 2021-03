León, Guanajuato.- El regreso a clases presenciales se debe dar hasta que se tenga una aplicación masiva de vacunas anti COVID, así lo advirtió el doctor, Alejandro Macías.

El ex comisionado Nacional para la Atención de la Pandemia de Influenza H1N1, comentó que se debe aceptar que volver a las aulas representa un riesgo y no se debe realizar hasta que no se tenga una vacunación masiva, en la que se haya inmunizado a decenas de millones de personas en México.

Doctor, Alejandro Macías

"Vamos a tener que aceptar que va a haber un riesgo. Pero, no vamos a poder regresar a clases mientras tengamos hospitales atiborrados y no tengamos una buena inmunidad. Vamos a poder regresar a clases y a muchas de nuestras actividades cuando ya escuchemos que tengamos una vacunación masiva, cuando en México estemos vacunando a no uno, ni dos, ni tres millones de personas, sino cuando ya escuchemos que estamos vacunando a decenas de millones de personas", dijo en un vídeo difundido en sus redes sociales.

No puede haber clases presenciales con hospitales llenos

El experto señaló que no puede haber un regreso a clases presenciales si hay hospitales llenos de pacientes COVID. Además de que primero se debe inmunizar a los maestros, después a los alumnos de universidades y paulatinamente ir incluyendo a los otros niveles académicos.

El infectólogo explicó que la población debe aceptar cualquier vacuna que les corresponda, debido a que todas tienen un alto porcentaje de efectividad.

Estas son las ventajas y desventajas de las vacunas:

La mejor vacuna contra COVID es culquiera, dice el doctor Macías. FOTO: AM

Detalló que aunque todas funcionan, tienen algunas características que se convierten en desventajas. Por ejemplo, Pfizer y Moderna son bastantes eficaces, pero su transportación y almacenamiento es complicado.

Mientras que otras marcas como AstraZeneca, Sinovac y Jhonson & Jhonson, pueden no ser muy efectivas para atender cuadros leves, pero sí lo son para los cuadros graves del nuevo coronavirus.

"La mejor vacuna es la que te toque y ponte la vacuna que te toque. La mayoría de ellas necesitan una dosis y una revacuna, con excepción con la de Johnson y de CanSino, las demás van a tener dos dosis".

La vacuna se aplocará cada año

Adelantó que probablemente cada año se deberá de aplicar una vacuna anti COVID-19 para mantener segura a la población.

Respecto a las reacciones negativas, el experto afirmó que no puede existir un riesgo cero y es normal que la vacuna pueda provocar algunos efectos adversos al ser aplicada de manera masiva.

No obstante, recalcó que detener la vacunación provocaría más efectos negativos.

"Hay que decir que siempre se tendrán reacciones locales, pero graves solo serán pocas y la inmunidad ocasionada por las vacunas durará lo suficiente hasta que el virus empiece a cambiar y cuánto es eso no se sabe. Pero por lo pronto tendrás que poner la primera dosis y la revacuna. Y en los años subsecuentes se sabrá si se necesitan revacunas".

Siembre habrá reacciones a las vacunas advierte el experto. FOTO: AM

"Lo que es cuestionable es que sí la primera dosis te da dolor de cabeza y fiebre es que probablemente no necesite la revacuna, y eso está por determinarse (…) Aún por solidaridad social sigue usando cubrebocas y evita tumultos, así como espacios cerrados", advirtió.

PCCD