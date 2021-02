COVID Guanajuato: regresa el semáforo naranja; reabren todos los negocios

Guanajuato.- La entidad cambiará de rojo a semáforo naranja con "alerta" a partir del próximo lunes 22 de febrero y tendrá vigencia al día 28.

Así lo dio a conocer esta tarde en rueda de prensa, el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, quien destacó la importancia de no bajar la guardia y no relajar las medidas sanitarias para evitar otro rebrote de casos de COVID debido a que se avecina el periodo de Semana Santa.

Joel Froylan Salas Navarro, subsecretario de Desarrollo Económico, explicó que este semáforo permite la reapertura de todas las actividades económicas, pero conservando los aforos del semáforo rojo para eventos sociales y empresariales del 30% en espacios cerrados y máximo de 100 personas en espacios abiertos.

Pasamos de rojo a naranja por COVID

"Se deben mantener las medidas sanitarias y los protocolos, es relevante porque esto lo hemos logrado todos y debemos seguirnos cuidando, pasamos de rojo a semáforo naranja con alerta.

"Dadas las condiciones transitamos a un semáforo naranja con alerta, no es amarillo, no es verde y esto nos debe seguir fortaleciendo para seguir con los cuidados", exhortó.

Añadió que en las plazas comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio, así como en tianguis y mercados, la recomendación es que se permita el acceso a una persona por familia.

Las barberías y estéticas deberán atender con cita previa para evitar aglomeraciones; en los cines, teatros y museos se debe mantener la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas.

Por COVID no hay peregrinaciones

Salas Navarro subrayó que todavía no es conveniente realizar peregrinaciones y en espacios públicos es importante mantener la sana distancia.

El secretario de salud Daniel Díaz Martínez señaló que la disminución de los casos positivos, el porcentaje de ocupación hospitalaria que hasta hoy está por debajo del 40% y el porcentaje semanal de positividad que es del 45% son algunos de los criterios que se midieron para transitar a semáforo naranja.

No confiarse por el COVID

Destacó que desde junio en la entidad no se tenía este porcentaje, sin embargo insistió a la población a no confiar que hay camas disponibles y no relajar las medidas sanitarias.

"El riesgo epidemiológico existe, la recomendación para todos los ciudadanos es que independientemente del color del semáforo no se baje la guardia, no se haga confianza y pensemos que ya podemos salir y se incremente la movilidad y esto haga que tengamos un retroceso porque viene la Cuaresma y Semana Santa".

Guanajuato permanece en semáforo rojo desde el pasado 25 de diciembre debido a la expansión del virus, sin embargo, el aumento de muertes y hospitalizaciones ocasionaron que se adelantara su implementación que estaba programada para el día 28 de ese mes.



Más municipios para vacunación

Una vez que llegue la vacuna contra COVID-19 para el resto de la población, su aplicación deberá iniciar en 15 municipios que desde que inició la pandemia acumulan el mayor número de casos positivos y activos del virus.

El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, precisó que hasta este 19 de febrero, en Guanajuato se reportaron 3 mil 108 casos activos, el 80%, es decir 2 mil 497 se concentran en 15 municipios.

Estos son León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato, Silao, Acámbaro, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, Salvatierra, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Pénjamo y San Felipe.

Asimismo, sostuvo que es muy difícil que en 2021 se logre a vacunar a una gran cantidad de personas con lo que se generaría una inmunidad de rebaño.

Estamos muy lejos de eso, puede ser que hasta 2022, 2023 y esto si se logra tener una mayor infraestructura donde se tenga una mayor capacidad de producción de estos biológicos".

Referente al déficit de mil 950 vacunas para la aplicación de la segunda dosis a personal médico, el funcionario estatal dijo esperar que entre martes y miércoles de la próxima semana lleguen estas vacunas faltantes.

Lo anterior, debido a que 23 mil 400 trabajadores de la salud fueron vacunados con la primera dosis en enero, sin embargo esta semana arribaron a la entidad 21 mil 450 dosis para complementar estos esquemas de vacunación.

Finalmente, agregó que existe la posibilidad de que algunas personas sean vacunadas en su domicilio, pues es parte de la estrategia de vacunación que ya se ha implementado con las vacunas contra influenza.

Lo hemos hecho con influenza, con niños, lo hacemos en el noreste del estado y en los cinturones de las zonas urbanas", apuntó.

HLL