COVID Guanajuato: Francisco viajó a ponerse vacuna tras muertes de amigos

León, Guanajuato.- Los vecinos y amigos de Francisco en la colonia Valle de Señora, en León enfermaron y murieron por el coronavirus. El temor de contagiarse de la enfermedad se hizo constante y por eso decidió hacer el viaje para aplicarse la vacuna contra el COVID en el noreste del estado, primero a San Luis de la Paz y finalmente a Tierra Blanca. Ahora hace un llamado a la ciudadanía a no tener miedo a aplicársela.

Al paso de los meses la pregunta se volvió más y más repetitiva en la mente de Francisco: “¿A que hora me toca a mí?”.

Valle de Señora ha aparecido constantemente entre las listas de las colonias con más contagios de COVID en León, y Francisco ha vivido ahí desde sus inicios a mediados de los ochenta.

Ha sido testigo de los efectos de la pandemia de COVID-19 en esta colonia, “da miedo, da temor de tanta persona que he visto aquí en mi colonia que ha fallecido. Son infinidad, puros conocidos”.

La travesía por la vacuna

Eso le hizo tomar la decisión de hacer un viaje de casi 5 horas al noreste de Guanajuato para recibir una de las vacunas que habían llegado el 14 de febrero.

Conocidos suyos le invitaron a esa travesía, “si te esperas aquí en León sabrá dios cuando vaya a llegar, ¿cómo ves, paso por ti en la mañana?”, le preguntaron.

Accedió y a las 4:00 de la mañana del viernes 19 de diciembre salió de su casa para ir en búsqueda de esa tranquilidad a 155 kilómetros de su barrio.

Salieron con rumbo a San Luis de la Paz, pero se encontraron con muchas personas en espera de una dosis.

Les avisaron que en Tierra Blanca había más posibilidad de conseguirla y decidieron hacer el viaje adicional.

Cuál fue nuestra sorpresa que al llegar había poca gente, poca y en San Luis de la Paz había una aglomeración tremenda”, comentó.

Al llegar al puesto de vacunación Francisco se sinceró inmediatamente: “yo la verdad no soy de aquí”.

Me dijeron que no había problema, que la vacuna no se negaba a nadie porque había mucha gente que no se la quería poner”, compartió.

‘No tengan miedo’

Su reacción fue la que le avisaron que podía tener cuando lo inyectaron: dolor de brazo donde pusieron la inyección, fiebre leve y dolor de cabeza.

Pero el otro efecto fue en su estado anímico: sintió alivio de tener protección contra la enfermedad que le arrebató a vecinos, amigos y familiares.

No tengan miedo, no es cierto que nos quieran matar, hasta familiares me han dicho que para eso es la vacuna, pero no es cierto, no tengan miedo”, fue su llamado a la ciudadanía.

“La gente tiene un mito pensando que ‘si me la pongo me van a matar, eso es para acabar con los viejitos, yo no me la pongo’, pero ¿será mejor estar vacunado o andar en la calle con el temor de contagiarse?”.

MCMH