COVID: Ha mejorado la atención en aplicación de vacunas en Comonfort

Comonfort.- En el Hospital Comunitario de Comonfort la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se desarrolló de manera tranquila, algunos adultos mayores llegaron y no tenían registro por no saber leer ni escribir, pero aún así los vacunaron.

Cerca de las 3 de la tarde, había 60 personas formadas, se colocaron sillas para que pudieran descansar y no estar parados mucho tiempo, varios señalaron que la espera no fue tanta y que el trato del personal fue amable.

A las personas que no tenían registro, se les pedía únicamente su INE, se llenaba el formulario y les daban un folio, el cual se les pediría al momento de la vacunación.

Llegué hace rato y me han atendido bien las muchachas, me dijeron donde me formara, me dieron un papelito porque yo no sé leer, no me registré, me dieron el papelito y me han tratado bien”, comentó Juana Sánchez de 68 años, originaria de Camacho.