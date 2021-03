Irapuato, Guanajuato.- Hasta un 80% bajaron los traslados de pacientes COVID por parte de ambulancias de la Cruz Roja Mexicana en Irapuato luego de la disminución de nuevos casos, señaló Ruth Herrera Garcidueñas, administradora de Cruz Roja en el municipio.

durante la época de más contagios en el estado de Guanajuato llegaron a hacer seis traslados diarios de personas infectadas de COVID

Si bajaron mucho, pero es muy variable. Si a caso estamos trasladando a uno por día ahorita”, dijo.

Mencionó quey ahora que los casos disminuyeron, trasladan a una persona por día.

Informó que trabajan como ya lo venían haciendo; con una sola unidad para transportar a estos pacientes, a quienes meten en cápsulas y los paramédicos usan el equipo designado para estos casos, a fin de evitar algún contagio.

A un año de que se detectó el primer caso de COVID en Irapuato,tanto de los paramédicos como del personal administrativo.

La administradora pidió a la ciudadanía evitar reunirse o salir de vacaciones durante las próximas fechas de Semana Santa, pues con ello podría haber otro brote de contagios.

Que estén conscientes de que bajar la guardia implica exponer la vida, entonces que procuren evitar las reuniones multitudinarias porque ese es el gran problema”, refirió.

Señaló que no es necesario dejarse de ver con todas las personas, pues si pueden estar con sus familiares, pero que se deben de evitar lo más que se pueda las reuniones con amigos.

Que normalmente convivamos con la familia de casa porque convivir con personas ajenas a nuestro núcleo familiar implica exponerse, entonces evitar en la medida de lo posible tener este tipo de reuniones y postergarlas porque el riesgo sigue”, agregó.

Asimismo, pidió a todas las personas que han sido vacunadas no bajar la guardia, pues haber recibido la dosis no implica que no puedan adquirir la enfermedad y transmitirla a otras personas.

egutierrez@am.com.mx