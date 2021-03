Irapuato.- Son alrededor de 300 irapuatenses, entre empresarios, empleados y sus familias, los que están interesados en participar en el proyecto de compra de vacunas contra el COVID-19, el proyecto es promovido Canaco y otros organismos empresariales del país.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de Canaco Irapuato, enfatizó que el proyecto aún no se ha concretado porque el Gobierno Federal sigue sin aprobar que la iniciativa privada pueda adquirir el biológico.

Recordó que ya presentaron una carta intención para la compra de ambas dosis de la vacuna con una empresa ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos, pero no han podido concretar la adquisición, ya que la empresa requiere la aprobación de la federación.

Estamos esperando que Gobierno Federal cumpla lo que prometió en su momento, de que nosotros pudiéramos adquirir las vacunas con dinero propio de la iniciativa privada (...) tenemos ya una cantidad importante de socios y empresas que están esperando que las tengamos”, refirió.

León Ramírez indicó que una vez que se permita la compra a la iniciativa privada, en Irapuato comenzarán un registro de empresas y personas interesadas en adquirir el biológico.

Estamos esperando nada más que las empresas que están afiliadas y las que ya nos manifestaron sus ganas de participar tengan sus listas, para tener un pre-registro y en ese momento, poder hacer la compra necesaria”, refirió.

El presidente de Canaco dijo que por el momento no se realizará el pre-registro, pues no quieren generar una expectativa ni manejar un recurso que aún no puede aplicarse en la compra de las vacunas.

Asimismo, destacó que poder comprar la vacuna y aplicarla al personal de las empresas, permitiría una reactivación económica inmediata, pues el riesgo de contagio de COVID-19 sería menor.

Ya todos estarían vacunados y las familias de los mismos (empleados) estarían libres de estar pendientes de tener un contagio, estaríamos blindando las líneas de producción en nuestras empresas, para poder realmente tener una reapertura y ponernos a trabajar todos, que es lo que necesitamos”, puntualizó.

Continuarán con venta de pruebas para detectar COVID-19

El Presidente de Canaco agregó que mantendrán la venta de pruebas rápidas para detectar COVID-19, actividad que se mantendrá hasta que concluya la pandemia.

Las pruebas tienen un costo de 550 pesos, y pueden ser adquiridas en las oficinas de Canaco, ubicadas en calle Guillermo Prieto no. 243, en la zona centro.

