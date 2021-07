Irapuato.- Jorge Reséndiz buscaba su primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el módulo de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato (UQI), pero no pudo conseguirla, pues la aplicación fue prioritaria para segundas dosis de personas de 40 a 49 años.

El irapuatense de 51 años no tuvo oportunidad de acudir a la vacunación cuando le correspondía, pues su jefe no le permitía asistir en horario laboral.

Me dijeron que no me la podían poner, pero yo tengo la esperanza de que sí, porque en el trabajo no hay tiempo, trabajo para un contratista, mi patrón no nos daba tiempo de faltar y hoy él mismo nos dio el permiso”, dijo.