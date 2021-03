Irapuato.- Una vez que llegue la vacuna contra el COVID-19 a Irapuato, esta podrá aplicarse en 13 puntos de la ciudad, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien enfatizó que aún no hay fecha para el inicio de la aplicación del biológico.

Nos hemos venido anticipando, hemos estado en coordinación con la Secretaría de Salud, obviamente con nuestra propia dirección y con todos los que integran el Comusa, para esto se determinaron, si no mal recuerdo, 13 puntos", refirió.

Comentó que estos 13 puntos para aplicar la vacuna contra el COVID-19 son adecuados para brindar la atención a los adultos mayores de Irapuato, pues contaría con baño, techados y con espacio de estacionamiento.

Dijo que de ser necesario, en cada punto podría realizarse una especie de simulacro de aplicación del biológico, a fin de que los ciudadanos tengan las menores molestias.

Mucha gente en otros municipios se ha quejado de que no tienen baños, que no hay sombra, que no hay espacio de estacionamiento, etcétera; entonces buscamos esos puntos para estar preparados", agregó.