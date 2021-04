COVID Irapuato: Rinden homenaje a paramédico que falleció tras infectarse

Irapuato, Guanajuato.-Personal de la delegación de Cruz Roja Irapuato despidió con un homenaje a Víctor Hugo Blancarte Álvarez, quien perdió la vida a consecuencia de la COVID-19.

Sus compañeros de la corporación se reunieron con la intención de dar el pésame a la familia y honrar a la memoria del socorrista y a la delegación de Tijuana, Baja California, donde también colaboró por varios años.

Víctor Hugo era abogado y contador, sin embargo, en 1995 ingresó a la Cruz Roja en Tijuana, Baja California, donde participó con muchos de los operativos hechos por la corporación.

En el año 2012 se trasladó a Irapuato, donde se sumó a la Cruz Roja local, en el área de socorros, en donde compartió labores con todo el personal, quienes pudieron ver la su entrega al ayudar a las personas que lo necesitaban.

Durante el evento, señalaron que aunque el socorrista ya no estará con ellos, vivirá en sus corazones, ya que él se convirtió en un hermano de la Cruz Roja para ellos, y que no fue solo un compañero, pues a pesar de que ya se había retirado, seguía siendo parte de la corporación.

“Aunque ya no están con nosotros, no son ex hijos de la Cruz Roja, no son ex socorristas, todos, todos somos hijos de esta vocación y desde el cielo nos cuidan”, mencionó.