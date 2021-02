“Que se cuiden”, el protocolo de los policías contra el COVID

Irapuato.- La Fiscalía tiene protocolos para actuar ante defunciones por COVID-19 en vía pública y la recomendación que hace el gobierno municipal a los elementos de seguridad es que se cuiden, comentó, Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal.

Mencionó que existe un protocolo ya muy determinado por la propia Fiscalía General del Estado en casos de fallecimientos por COVID-19 en la vía pública.

No necesariamente en todos los casos tiene que intervenir Protección Civil, cuando ya está determinado que es fallecido ya entra otro protocolo totalmente distinto, incluso nosotros ya no podemos entrar independientemente de que está o no verificada la causa de la muerte”, dijo.