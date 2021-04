COVID Irapuato: enfermera pide a ciudadanos cuidarse

Irapuato.- El personal de salud sigue sacrificándose por los pacientes de Covid-19, sin embargo, hay gente que sigue sin acatar las recomendaciones de salud para evitar más contagios.

Karina Gallegos es enfermera de una clínica particular, dice que ha sido un año muy difícil, “un año donde muchas personas han perdido trabajo, han perdido a familiares y mucha gente sigue sin concientizarse de la importancia de usar el cubrebocas y cuidarse”.

La enfermera manifestó que el sector salud se ha visto inmerso en una lucha por salvar vidas, trabajan con muchas medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad, sin embargo, también sufren emocionalmente.

“Para nosotros ha sido complicado, muchos compañeros han fallecido por Covid-19 por personas que no han tenido la precaución, el ver morir a mucha gente joven, adultos, ha sido muy difícil, hay personas de una misma familia que se han ido el mismo día, somos seres humanos y sentimos el dolor, el pesar de las familias”.

“Somos enfermeros que trabajamos tanto con lo físico como lo emocional, y desgraciadamente una profesión mal valorada”.

Las jornadas de trabajo para Karina son agotadoras, “Terminamos cansados, agotados, y al día siguiente tenemos que regresar con el temor de enfermarnos, de contagiar a nuestra familia y mucha gente no valora el esfuerzo que hacemos a diario”.

Karina señaló que al trabajar en una clínica particular no ha recibido la vacuna, “Nosotros no nos han vacunado al sector privado y cada día nos enteramos de nuevos contagios, los que mueren, los que están conectados a respiradores, los que siguen en cuarentena, esas cifras aumentan cada día, la enfermedad no ha cesado”.