A un año de pandemia, aún no hay fecha para regreso presencial a clases en León

León, Guanajuato.- El regreso presencial a clases deberá ser gradual debido al COVID; sin embargo, aún no hay una fecha precisa, informó el alcalde de León, Héctor López Santillana.

Durante la entrega de infraestructura educativa en la Telesecundaria 583, ubicada en la colonia Periodistas Mexicanos, en León, las autoridades municipales aprovecharon sus intervenciones para aclarar que aún no hay fecha para el regreso presencial a clases.

“Se cumplió un año del cierre de nuestras escuelas por la pandemia (de COVID), lamentablemente aún nos falta tiempo para que podamos ir regresando y creo que será un regreso gradual. Por eso es bien importante ahorita aprovechar para pedirles que hagamos el último esfuerzo sobre todo durante esta Semana Santa”, indicó el alcalde de León, Héctor López Santillana.

Falta de vacunas también retrasa regreso

El Presidente Municipal señaló que otro factor que imposibilita el regreso presencial a clases es el hecho de que aún no han llegado vacunas contra el COVID-19 a León y añadió que aún no hay una fecha precisa para arrancar la vacunación de la población.

"Desafortunadamente las vacunas todavía no han llegado a León, están llegando municipios alrededor pero a León todavía no llega… De acuerdo a lo que me han dicho, no es la primera vez que me lo dicen, ya mero llegan las vacunas a León, esperemos que así sea”, comentó.

Presumen inversión en educación

En el evento, encabezado por la Dirección de Educación Municipal, se informó de una inversión superior a los 29 millones de pesos para que durante este año se apoye a las instituciones educativas con espacios físicos y equipamiento.

Sabemos que el regreso a las aulas no será una labor sencilla, sin embargo debemos seguir fortaleciendo el equipamiento para el futuro de nuestras escuelas para estar preparados”, indicó el titular de la dependencia, Jonathan González Muñoz.

El funcionario también recordó que en los últimos cinco años se han invertido 43 millones de pesos en más de 160 acciones de mejora como construcción y rehabilitación de domos, de aulas, bardas perimetrales, sanitarios y patios cívicos a beneficio de más de 60 mil estudiantes.

“Estamos trabajando, estamos analizando un regreso progresivo, un regreso donde la salvaguarda primero la salud. No hay que estar inciertos o intranquilos hay que esperar, dar el tiempo que las autoridades competentes nos marquen la ruta que nos permitan abrir las escuelas”, mencionó el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Fernando Trujillo Jiménez.

