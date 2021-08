Muere otro veinteañero leonés, por COVID, sin enfermedades previas

León, Guanajuato - Un joven de 26 años murió por COVID sin alguna enfermedad previa, así lo reportó la Secretaría de Salud de Guanajuato.

El joven aún no contaba con la vacuna contra COVID y pese a que no sufría alguna otra enfermedad no soportó el virus.

Mueren casi 3 mil 900 leoneses por COVID

En el municipio de León han fallecido por esta enfermedad 3 mil 872 personas y otras 46 mil 875 han enfermado desde que inició la pandemia, hoy se informó de 6 leoneses muertos por esta causa y 100 más que contrajeron el virus.

Golpea duro tercera ola de COVID en Guanajuato: hoy 11 muertos y 340 contagios

En las últimas 24 horas se infectaron 100

Los 340 contagios nuevos registrados hoy domingo, fueron rastreados en 20 municipios principalmente en León con (100) casos, Celaya (57) e Irapuato con (55). Y los 11 decesos corresponden a (6) en León y un fallecido en Acámbaro, Celaya, Irapuato, San José Iturbide y San Luis de la Paz.

En León ya son varios los jóvenes que mueren por COVID, hombres y mujeres son enfermedades previas no han resistido al virus.

