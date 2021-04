León, Guanajuato.- Un amante de la pesca y del deporte fue el maestro Erasto Eliseo Estrada Martínez, quien formó en la educación física a decenas de generaciones por más de 40 años en León y otros municipios de Guanajuato.

El profesor perdió la vida a causa del COVID, su batalla duró ocho días tras una complicación de salud por diabetes.

Su esposa, la maestra Isabel Eslava Valtierra, quien también contrajo el virus, contó:

Pensábamos que era una gripe normal, una cosa pasajera, y sobre todo porque nos cuidábamos mucho, nunca tuvimos contacto con gente enferma, o al menos eso pensábamos”.

Erasto Eliseo Estrada Martínez falleció el sábado 2 de abril, en una clínica de alta especialidad, la enfermedad la desarrolló dos días después de la Navidad.

Una tragedia en la generación de formadores del deporte escolar leonés

Erasto Eliseo egresó de la Escuela Normal de Educación Física de León en la década de los setentas, en su generación destacaron él e Isabel su esposa, además de dos de sus compañeros, quien hasta el año pasado todavía seguían laborando como supervisores de diferentes delegaciones en escuelas primarias y secundarias del municipio.

La pesca fue una de sus aficiones. Foto: Cortesía Familia Estrada.

Sus compañeros de clase y trabajo, Mariano Ornelas y Raúl Cuesta Moheno, también fallecieron recientemente por COVID.

Mi esposo era responsable de la zona 14 aquí en León, pero también sirvió en Dolores Hidalgo, San Felipe, Ocampo y San Luis de la Paz, tuvo a su cargo más de 100 maestros, incluso hasta recibió su medalla de los 40 años de servicio docente”.

“Él siempre dio todo por los estudiantes y sus maestros, le gustaba mucho ayudar, sirvió a muchas causas muy nobles durante toda su carrera y sobre todo nos amó mucho a nosotros su familia”, agregó Isabel.

Erasto Estrada Martínez fue un formador de deportistas y un apasionado de la pesca. Foto: Cortesía Familia Estrada.

Al maestro le sobreviven dos hijas, un hijo y cinco nietos.

Escribió un mensaje al amor de su vida dos horas antes de perder el aliento. Entre un largo silencio y con voz solloza, Isabel relató:

Me mandó un mensaje por el celular dos horas antes de que nos avisaran sobre su muerte, me dijo que se sentía bien, que ya estaban saturando bien sus pulmones, pero pasó un rato y nos avisaron que ya había fallecido, que se le complicó su salud por diabetes, enfermedad que él no padecía, según nosotros”.

La señora compartió.

“Yo también me contagié pero los síntomas no fueron tan fuertes, mi hija también pero igual la enfermedad no le dio grave”.

Apasionado del deporte, la jardinería y la cocina

Con una vida de 42 años de casados, su esposa platicó que sus grandes pasiones fueron el deporte (básquet), la jardinería, la pesca y la cocina.

Él disfrutó mucho la cocina, le encantaban los mariscos, siempre dijo que en otra vida él fue cocinero, lo que pescaba todo lo preparaba muy rico”

Compartió que también le fascinaba la jardinería, “tenía árboles de guayaba, durazno, limón y le gustaba mucho regalarle sus plantas a sus compañeros”.

El maestro ahora descansa junto a sus compañeros del pasillo deportivo.

Descanse paz.