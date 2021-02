COVID complica más situación de ladrilleros de El Refugio, trabajan más y reciben menos

León, Guanajuato.- Los ingresos de por sí son bajos entre los cientos de personas que se dedican a la elaboración y venta de ladrillo en El Refugio, pero desde hace nueve meses la pandemia de COVID-19 los tiene entre la necesidad y ceder sus ganancias.

Los trabajadores de este gremio han visto sus ingresos reducirse hasta en 40% con tal de continuar trabajando, y aun así, ha cerrado una decena de ladrilleras de esta comunidad, dedicada casi en su totalidad a este rubro.

Si antes nos pagaban a 600 el millar (de tabiques) ahora nos lo pagan en 500”, dice Josefina Escalera, una de las decenas de mujeres que trabajan en este oficio.

Aunque no se han confirmado casos de COVID en esta comunidad, los efectos de la pandemia se resienten.

Rezagados y relegados

A 15 kilómetros al oriente del Centro de León se ubica la comunidad El Refugio, creada en 1985 con la reubicación de ladrilleros que permanecían en la zona norte de la ciudad desde hace más de tres décadas.

En un terreno de casi 90 mil metros cuadrados habitan más de 850 familias, y en los alrededores se ubican cerca de 122 ladrilleras que dan trabajo a casi el 80% de los habitantes de la comunidad.

Antes, por cada mil ladrillos ganaban entre 600 y 700 pesos; ahora con la pandemia apenas les pagan 500. Foto: Omar Ramírez.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son 340 viviendas las que se han construido y en ellas habitan casi mil 650 personas.

El 20% de esas viviendas no tiene recubrimiento en sus pisos y en 26.7% de ellas hay más de 3 habitantes por cada cuarto.

No hay banquetas, ni pavimentación, el alumbrado de las calles tiene años sin ser renovado.

A pesar de que en aquel 1985 se les reubicó en estos terrenos que fueron adquiridos por el gobierno municipal, no han regularizado la propiedad de sus viviendas, por lo que no cuentan con escrituras.

Carecer de estos documentos ha dificultado el acceso a servicios, trámites y apoyos, no sólo para las viviendas, sino también para esos negocios que son el sustento de la mayoría de sus pobladores, detalló Carlos Frías, habitante y representante de la organización Productores de Barro y Arcilla del Refugio.

Quienes elaboran el ladrillo ganaban de 600 a 700 pesos por cada mil ladrillos elaborados, lo cual tomaba casi una semana si lo hacía una persona; mientras que aquellos que colaboraban con el acarreo de las piezas ganaban 120 pesos por millar trasladado.

Los más pequeños de la familia también participan en el trabajo. Foto: Omar Ramírez.

Pero con la pandemia, las ventas se han reducido; además, insumos como el combustible para hornearlo escasea y por tanto se vende más caro, el resultado es que se tiene que abaratar el ladrillo para lograr venderlo.

De valer 2 pesos con 20 centavos, ahora se vendió hasta en 1.60”, dice Carlos Frías.

Como consecuencia de esa reducción del precio, ahora la elaboración de ladrillos se paga en 500 pesos y el acarreo en 80, entre 30% y 40% menos.

Una de las secuelas de la pandemia de COVID es el cierre de aproximadamente 10 de las tabiqueras ubicadas en esta comunidad.

Más trabajo, menos ingreso

Trabajamos más y ganamos menos, nos tenemos que estar acomodando a lo poco que ganemos. Si comprabas dos kilos de tortillas, pues ahora compras kilo y medio”, dice Carlos Frías.

También hubo quienes trabajaban en empresas ubicadas en Puerto Interior o haciendo zapatos, pero perdieron ese empleo, “ha habido gente que regresó a trabajar porque, bien o mal, aquí hay un ingreso pequeño”.

Otros tuvieron reducciones de salarios en esos empleos fijos y ahora “dobletean” los fines de semana para ganar un extra elaborando ladrillo.

Un apoyo directo a los negocios no ha habido, ¿por qué? por el tema informal”, explica Carlos.

De acuerdo con los propios habitantes, los apoyos que han recibido son 140 vales de despensa por parte del Gobierno del Estado, y el Ayuntamiento de León ha entregado 30 despensas y 70 empleos temporales.

Batalla con enfermedad de su bebé

Apenas habían iniciado las restricciones por la pandemia cuando Ana se enteró que estaba embarazada.

Bruno, su tercer hijo, está por cumplir su primer mes de nacido pero su situación ha sido complicada, pues al nacer los médicos se percataron de que su sistema digestivo no tiene salida, por lo que tuvieron que hacerle una colostomía.

Foto: Omar Ramírez.

Para defecar, Bruno debe tener un tubo desde su intestino conectado a una bolsa afuera de su cuerpo, la cual debe cambiarse hasta 4 veces al día.

Voy a Cáritas y me ayudan con la mitad de lo de las bolsas. En las farmacias nos las dan a 750 cada una”, cuenta Ana.

Su esposo gana casi la mitad trabajando en la elaboración de tabique, y además de que es menos la ganancia, “es el que me acompaña o se queda cuidando a los niños en lo que voy a conseguir las bolsitas”.

Antes, Ana trabajaba ayudando a su hermana en la venta de comida, “pero ahorita con lo del niño, prefiero al niño porque necesita su cuidado”.

Comprar las bolsas que requiere con sus propios ingresos no es sencillo por lo que “le pedimos a la gente ajustarlas, hay gente que si nos ayuda y otra que nomás nos critica”.

Trabajan por igual mujeres y niños

Entre los montones de barro y el humo es común ver a mujeres y niños participando en todo el proceso.

Una de ellas es Josefina Escalera, quien desde las 7:00 de la mañana inicia su jornada y más tarde la acompañan sus cuatro hijos.

Josefina comienza a trabajar desde las 7 de la mañana; sus cuatro hijos también ayudan. Foto: Omar Ramírez.

Josefina era apenas una bebé cuando su familia fue reubicada en El Refugio, y aunque antes se dedicaba al trabajo doméstico en los fraccionamientos que hay cerca, desde hace seis años sigue los pasos de su familia.

Me vine a trabajar en esto porque mis hijos ¿quién me los cuidaba? aquí los traigo y los ando viendo, y andando fuera uno los desatiende”.

Con los pies entre el lodo y la pala en mano, Josefina confiesa que ha pensado en regresar al trabajo doméstico, “ya creciendo un poquito más si los deja uno (a los hijos), porque este trabajo es bien pesado”.

Los niños le ayudan, desde la más grande que tiene 13 años hasta la más pequeña de sólo 2, “está bien porque así le ayudan a su hermano y se ganan algo, en la calle nomás agarran puros vicios”.

Aunque reconoce que pueden correr riesgos, “andaba el niño quitándoles las orillas a los tabiques, lo bueno es que se quitaron porque levanté el ladrillo y estaba un alacrán”.

La jornada termina casi a las 3:00 de la tarde pero el trabajo sigue en casa con las tareas de sus hijos para suplir las jornadas escolares que ahora son a distancia.

Unos sí les entienden y otros no, mi niño dice que no le gusta así, va en el kínder pero ya quiere ir a la escuela”.

Incumple gobierno promesas

Carlos Frías, uno de los representantes de los ladrilleros, dice que ellos están conscientes de la necesidad de reducir sus contaminantes modernizando sus hornos, pero aunque se tiene la disposición para ello, las promesas incumplidas y trabas burocráticas, pueden más.

“Aunque hemos propuesto alguna tecnología, no le gusta mucho al gobierno y no nos apoya. Tenemos un horno validado bajo norma federal, pero no hay apoyo para poder replicarlo”, dijo.

“Fue una promesa de Miguel Márquez de que se iba a hacer el horno, que se iba a capacitar y nos quedaron mal, el horno se hizo pero por la voluntad de un grupo de productores le pusieron peros”.

Por trabas burocráticas no pueden acceder a recibir beneficios. Foto: Omar Ramírez.

Además, los intentos por formalizar el sector para acceder a recursos y beneficios también tienen trabas administrativas.

“Se va a escuchar feo pero no nos tratan como los empresarios que somos, porque si llega una empresa extranjera a generar empleos, les dan las facilidades, les dan terrenos, apoyo con infraestructura y condonar impuestos."

Tenemos 36 años generando empleos pero de una manera informal y cuando queremos hacerlo formal no podemos por no tener un título de propiedad”, expresa Carlos.

Recordó que cuando fueron reubicados, los terrenos los adquirió el Municipio, por lo que resaltó el hecho de que ni las autoridades mismas puedan colaborar para lograr ese trámite por falta de coordinación entre Federación y Municipio.

