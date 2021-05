León, Guanajuato.- A pesar de que León es la ciudad con más casos activos de COVID-19 en Guanajuato, en los panteones municipales no se aplican todas las medidas sanitarias, como el uso del gel antibacterial, la toma de temperatura, el lavado de manos y la sana distancia.

Tal es el caso del Panteón San Nicolás, donde se permite la entrada a los visitantes en grupos de 50 personas cada media hora, sin embargo, al ingresar no se les aplica alcohol en gel, ni se les toma la temperatura y en los sanitarios no hay agua.

Tampoco se respeta la sana distancia en la fila para esperar turno y entrar; el personal del lugar dijo desconocer la razón por la que no se implementan estas medidas para prevenir más contagios de COVID-19.

Fue el pasado 19 de abril cuando los panteones municipales abrieron sus puertas luego de permanecer cerrados 354 días debido a la pandemia; de esta forma el acceso a los visitantes es controlado y se permite la entrada a grupos de 50 personas cada media hora.

Los horarios de visita son de 10 de la mañana a 5 de la tarde y se pide a los visitantes respetar los protocolos sanitarios, sin embargo, el uso obligatorio del cubrebocas es la única medida que se implementa.

Desde su reapertura y para evitar aglomeraciones, sólo los días 30 de abril, Día del Niño, y 10 de mayo, Día de las Madres, se cerraron por ser días festivos.

La Dirección de Salud Municipal informó que desde el pasado 19 de abril que los panteones municipales abrieron sus puertas tras permanecer casi un año cerrados por la pandemia del coronavirus, 31 mil 51 leoneses han visitado dos de los principales camposantos.

A la fecha, el Panteón Norte ha recibido a 18 mil 633 visitantes, y el Panteón San Nicolás ha 12 mil 418.

La dependencia municipal señaló que los seis panteones restantes están ubicados en comunidades rurales, por lo que la afluencia de visitantes es muy inferior y no precisó el número de visitantes.

Hasta el 18 de mayo, según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, León tiene 73 casos activos de COVID-19 y 44 mil 102 acumulados desde que inició la pandemia.

ADEMÁS: 18 municipios concentran 81% de los casos activos en el estado.

“Es muy rápido para entrar, ya había venido otro día y sí nos piden traer el cubrebocas, pero no dan gel ni se mide la temperatura. Está bien que ya los abrieron porque fue mucho tiempo sin poder venir y las tumbas estaban ahí olvidadas, vengo a dejarle flores a mi mamá”, dijo Antonio González.

“Vengo a visitar a mi papá, a un sobrino y un hermano. No había venido desde el año pasado que cerraron el panteón y quise venir días después de que lo volvieran a abrir porque vi que los primeros días hubo bastante gente”, contó Virginia Pérez Rangel.

“He venido dos veces a visitar a mi papá y a mi abuelito, el mes pasado y hoy. Me da gusto que ya dejen entrar y me parece bien que no entra toda la gente al mismo tiempo, la primera vez que vine duré formada como 20 minutos”, comentó Yolanda Hernández.