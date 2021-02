Comonfort.- Tres de las primeras personas que fueron vacunadas en la comunidad de Empalme Escobedo del municipio de Comonfort dijeron sentirse bien al recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Me vacuno porque uno si está viejito pero no me quiero morir", señaló Rosa María Rentería Aguilar de 72 años.

Otra de las beneficiadas señaló que el único inconveniente fue la larga espera, ya que llegaron desde las 7 de la mañana.

Si me dolió un poquito el piquete y me salió sangre, pero me dejaron ahí 30 minutos para esperar a ver si no había ningún problema", señaló Martha Villanueva, de 76 años.