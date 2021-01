COVID: Promedio de contagios en León sube más del doble en una semana

León.- Por cada 100 mil leoneses, en promedio 171.5 resultan positivos a Covid, este es el promedio más alto registrado desde que comenzó la pandemia, reportó la Dirección de Salud Municipal.

El titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que para la tercera semana de enero se registró un promedio de 171.5 casos positivos de coronavirus por cada 100 mil habitantes, más del doble que el promedio registrado en la segunda semana de enero que fueron 72.9 casos.

Mencionó que a la fecha aún se siguen contabilizando casos correspondientes a la movilización del 5 de enero, debido a que los contagiados el 5 de enero pudieron esparcir el virus.

Recordó que a partir del sábado pasado en el municipio se tomaron medidas extraordinarias enfocadas a evitar aglomeraciones en espacios públicos como: plazas públicas, plazas comerciales, barrios y en general espacios públicos.

El objetivo es limitar la movilización de las personas. No se trata de cerrar los espacios al comercio, los comercios siguen funcionando, siguen trabajando de manera normal, lo que se está regulando es el ingreso de las personas, que sea única y exclusivamente para fines de compra o alguna actividad en particular, no para ir y sentarse a platicar”, señaló.