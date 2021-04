COVID: Se contagian dos mil 89 niños menores de 10 años

León, Guanajuato.- Hasta ayer en Guanajuato dos mil 89 niños menores de 10 años se habían contagiado de COVID-19.

El 45.3% de los casos, es decir 947 se presentaron en niños que tienen entre uno y 5 años, por lo que este es el grupo de edad más afectado por el virus, seguido de los que tienen entre 6 y 9 años con 924 casos (44.2%).

El incremento de los casos en este grupo de edad en particular no ha sido significativo, hemos tenido de tres a cuatro casos confirmados a la semana, no ha sido el grueso, la mayor cantidad de casos siguen siendo de los 20 años en adelante", señaló Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología del Estado.