Villagrán, Guanajuato.- Los adultos mayores de Villagrán se mostraron contentos al recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID; resaltaron que la esperaban con ansias, con la finalidad de protegerse contra este virus mortal.

No dolió, no se sintió nada, eso sí, no me dijeron nada de cuando me toca la siguiente, solamente lo que viene aquí anotado. Espero no tenga reacción alguna”, señaló J. Socorro Gómez.

Él fue ayudado por su hijo, quien se formó desde las ocho de la mañana.

Otro beneficiado señaló que no le dolió la vacuna y no le informaron cuándo sería la segunda dosis. También quien se formó fue su hijo.

La señora Teresa López, comentó que no sintió nada y resaltó que fueron muy atentos en el servicio, ya que al estar en silla de ruedas, le dieron prioridad.

No sentí nada, todo estuvo muy bien. Me dijeron que tomara muchos líquidos y no olvidará mi medicamento”, contó.

Otro adulto mayor, al salir de la vacunación, señaló que todo fue muy bueno, desde la atención, el servicio y la vacuna.

Todo muy bien, no me dolió. Fue solo un piquete y uno está acostumbrado a las ampolletas”, resaltó.

Finalmente, Cristóbal declaró que sólo los dejaron reposando sin ninguna indicación.

No dolió la vacuna, y no nos dijeron nada, solo que con el folio se iban a comunicar con nosotros. No estuvo pesado el día, yo llegué en la mañana pero si, mis hijos desde anoche”, finalizó.

‘No hay orden porque no entendemos, nos dicen sepárense y no hacemos caso’

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, las personas se fueron formando a las afueras del Gimnasio Municipal de Villagrán para ser los primeros en recibir la vacuna contra el COVID.

Muchos comentaron que la fila iba rápido, mientras que otros señalaron que hacía falta más organización del personal que aplicó la vacuna.

Llegué como a las nueve o nueve y media, no tan temprano, en un horario accesible, para no desvelarse. Nos dieron ficha desde ayer pero no están respetando, es como van llegando”, comentó Ricardo Hernández.

Resaltó que ya habían pasado varias personas, que la fila iba rápido, además señaló que el trámite fue accesible.

La señora Agustina Rosales, llegó desde las cuatro de la mañana del martes y le tocó la ficha número 185.

Ya estoy esperando la vacuna, porque es importante; lo que pasa es que no hay orden porque no entendemos, nos dicen sepárense y no hacemos caso”, señaló.

El señor Alejandro García, también llegó desde las 4 de la mañana y señaló que si estuvo fría la noche.

Todavía no nos han dicho nada, pero ya vamos avanzando, estaba larga la fila pero ya casi me toca. Espero que la vacuna sea buena, para no enfermarse uno”, refirió Alejandro.

Camilo Hernández, que llegó desde las 6 de la mañana, comentó que no hacía tanto frío y estaba más que listo para recibir la vacuna.

Ya mero nos toca, al pasito vamos avanzando; hemos avanzado unas dos cuadras y ojalá que de resultado la vacuna, pensamos que si nos hace falta”, comentó.

Finalmente, la señora Narcedalia, quien llegó desde las 5:30 de la mañana, comentó que ya había una fila extensa y se alegró al ir avanzando.

Esperamos un resultado bueno y que los abuelitos estén bien, hasta ahora va más o menos la atención, ya nos volvimos a estancar, íbamos avanzando rápido” comentó.

