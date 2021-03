COVID debilitó sus pulmones y ahora toma terapia pulmonar en CRIT

Irapuato, Guanajuato.- Luego de debilitarse sus pulmones tras contraer COVID-19 en el mes de junio, el leonés Javier Orozco de Santiago tuvo complicaciones para realizar ciertas actividades. Actualmente recibe rehabilitación pulmonar en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

Para Javier fue una situación difícil, pues de un día para otro su estado de salud se agravó y los síntomas fueron muy fuertes.

Estuve hospitalizado dos veces, para mi experiencia fue terrible, estuve hospitalizado en una clínica del seguro social de ahí de León. Gracias a mi hijo, fue el que casi casi me obligó, porque yo todavía me resistía a irme a hospitalizar, pero eso me salvó la vida”, dijo.