COVID en Guanajuato: 681 mil 374 abuelitos podrán registrarse para vacuna

Guanajuato.- Este martes el gobierno federal habilitó el portal digital mivacuna.salud.gob.mx, donde las personas mayores de 60 años se podrán registrar para acceder a la vacuna contra el nuevo Coronavirus.

En Guanajuato hay 681 mil 374 adultos mayores de 60 años que deberan ser vacunados. Sin embargo, no es un requisito indispensable el darse de alta en la plataforma, pues la vacuna es universal, afirmó el delegado de los Programas del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.

Durante su primer día la plataforma fue intermitente y por algunos momentos estuvo fuera de servicio, ante la avalancha de usuarios que de inmediato se intentaban registrar.

Todos hemos sufrido ansiedad en estos meses en algún momento u otro. Entonces, es normal que todo mundo o una muy buena parte de los interesados ya hayan intentado ingresar a la página y esto tiene una repercución en los servidores. Pero, que no se vaya a malinterpretar, esto no va a estar así, se está corrigiendo y la página va a estar disponible de manera permanente y pública hasta que se registe el último adulto mayor", dijo en entrevista con AM.