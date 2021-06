En Guanajuato recuperados de COVID sufren secuelas de por vida

León, Guanajuato - A casi 16 meses de la pandemia del COVID-19 y en lo que respecta a Guanajuato, ha provocado más de 11 mil muertes y poco más de 134 mil contagios confirmados, pero además de ello, miles de enfermos recuperados aún sufren innumerables secuelas, algunas para toda la vida.

Según la Secretaría de Salud del Estado, al día de hoy hay 122 mil 581 guanajuatenses que libraron la enfermedad, sin embargo hay miles de personas que se encuentran en rehabilitación en menor o mayor grado por el tipo de daño orgánico que sufrieron debido al mismo virus e incluso por el periodo de postración.

Hay secuelas leves y temporales que van desde una fatiga y dolor muscular prolongado, hasta complicaciones graves como un infarto cerebral, estas son algunas de las complicaciones que muchos pacientes postCOVID están enfrentando.

Gustavo Rodríguez, un enfermero con especialidad en inhaloterapia, es un sobreviviente virus, pero por desgracia, la enfermedad le dejó huellas severas en su salud con las que lidia desde hace casi 10 meses.

Me contagié en agosto del año pasado, justo cuando había hospitales saturados y escasez de todo, ahorita de milagro y gracias a Dios estoy vivo, pero todavía tengo problemas de salud que me restan rendimiento en mi vida, principalmente tengo algo de insuficiencia respiratoria, solo he logrado recuperar el 60% del funcionamiento de mis pulmones y además algunos problemas mentales”.

“Yo era de las personas más ordenadas que podía haber y de un tiempo para acá olvido muchas cosas y en ocasiones me desoriento, se me va la ‘onda’ estando en casa o en la calle y eso deprime horrible”, añadió.

El enfermero narró que gracias a sus conocimientos en salud y específicos en terapia respiratoria, el proceso de rehabilitación pulmonar lo ha llevado él mismo con ayuda de su familia y colegas, además de que continuamente trabaja ejercicios mentales para estimular su memoria y capacidad cognitiva.

Mónica Govea Guadian, otra orgullosa luchadora que logró vencer al COVID en febrero de este año, duró 50 días internada en estado crítico e intubada; hoy se encuentra feliz porque pudo volver a ver a su familia y porque su etapa rehabilitación avanza favorablemente.

Lo dijeron los médicos, mi esposo y mis hijos, mi caso fue un milagro, yo ya no la contaba, duré mucho tiempo inconsciente y sin poder respirar, pero no bastó con salir de esta, ahora estoy con mis terapias y gracias a Dios y a la medicina ya voy mejorando”, dijo Mónica entre llanto.

Salí del hospital inmovil, ni siquiera podía mover mis dedos de las manos y pie, por lo mismo estuve recibiendo fisioterapia en mi casa por 20 días y logré recuperar movilidad en mis piernas y brazos, pero fueron muy costosas las sesiones que eran a diario, como 600 pesos cada una, más aparte la medicina para los pulmones”.

Mónica dejó de recibir terapias por dificultades económicas, pues contó que el periodo de hospitalización y todo lo necesario para mantenerla con vida, prácticamente quebró sus finanzas familiares.

Mi esposo me dijo, no importa, lo que tenga que costar, pero tú vas a salir de esta”, dijo.

La recuperación de esta leonesa continuó en la Torre Vida de la Universidad de Guanajuato, campus León, lugar al que fue a dar por medio de su hija quien estudia medicina en dicho campus.

“Las terapias en la universidad son un servicio increíble, más que nada porque tienen costos muy accesibles, eso nos ayudó muchísimo con los gastos, la atención en especializada, tanto médica como con los terapeutas, gracias a su atención ya logro caminar y sin dolor, aguanto cada vez más sin cansarme”.

Después de recuperarse del COVID, Mónica Govea quedó con secuelas como angina de pecho, arritmias cardiacas, caída excesiva de cabello, apnea del sueño, depresión, neuropatía periférica y dificultad para respirar.

Héctor Guaní Toledo, un dentista leonés, estuvo grave en la contingencia sanitaria por influenza H1N1 en el 2006, ahora casi 9 meses después de haber sobrevivido a un cuadro severo de COVID-19, cuenta que las secuelas en su salud repercutieron nuevamente en sus pulmones por fibrosis (cicatriz), lo cual restó su capacidad respiratoria, además de problemas musculares.

Mis pulmones sí quedaron bastante resentidos por estas dos enfermedades, pero solo estuve un tiempo con una medicina que salía carísima, cada aplicación eran 11 mil pesos como si todavía la hospitalización no hubiera salido en extremo costosa y no se digan los medicamentos, últimamente me he recuperado solo, ya tengo actividad regular”.