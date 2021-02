COVID en Guanajuato: Vacunación de abuelos inicia en medio de caos

San Luis de la Paz, Guanajuato.- El caos se apoderó ayer de las instalaciones del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (CAISES) del municipio de San Luis de la Paz durante la vacunación anti COVID.

Lo anterior debido a la falta de organización y a que habilitaron sólo tres módulos durante el primer día de vacunación para adultos mayores contra el COVID-19.

El registro previo en la plataforma del Gobierno Federal no sirvió de nada.

Así que el triple registro y la toma de fotografías de los beneficiarios que realizaron los Servidores de la Nación terminaron por colapsar el sistema implementado en el lugar, lo que provocó largas filas que parecían no avanzar.

Cientos de “abuelitos” permanecieron durante horas parados bajo el sol en espera de ser atendidos.

El más tardado de los tres registros (a la entrada, con la Secretaría de Salud y con los siervos de la nación) fue el último; pero recibir la inyección con el antígeno duraba menos de un minuto.

Desde las 6 de la mañana la fila por el antiviral comenzó a nutrirse y a las 10 de la mañana la gente reunida daba la vuelta al complejo de salud.

Alrededor de mil adultos mayores esperaban con documentos en mano que avalaran su edad.

Algunas personas más jóvenes guardaban el lugar de su familiar mayor, pues la espera seguramente los dejaría sin comer por estar pendientes del avance.

Comentó que hizo 40 minutos de su casa al CAISES.

La gente traía sillas, sombrillas y mochilas con provisiones para aguantar la espera por la vacuna contra coronavirus.

Incluso directivos ordenaron que mandaran a la gente a otros puntos y que repartieran cubrebocas a quienes no portaran.

En el registro de internet decía una hora específica pero en el sitio no la respetaron y muchos aguantaron bajo el rayo de sol y sin desayunar.

Autoridades informaron que en dicho centro de San Luis de la Paz había nueve mil 400 dosis.

Debido a la saturación por el doble registro, alargado por los Servidores de la Nación, a las 4 de la tarde entregaron 272 fichas para terminar la jornada de vacunación.

La última en alcanzar ficha fue Estela González Suárez, quien consideró que ayer fue su día de suerte.

Me enteré por publicaciones del Facebook en Salud de Guanajuato que no nos pedirán registro y con el INE y la CURP nos dijeron que nos atenderán”, comentó la mujer, quien trabaja en un vivero.

A punto de subir a su camión, solicitó por tercera ocasión la ficha, que le dieron de buena gana.

Ya me iba y pues me dijeron que sí, que ya era la última; trabajo por la mañana y ya llegué tarde, creí que no me tocaría pero ya lo logré”, dijo triunfante la abuela de dos.