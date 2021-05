Así se pueden evitar malestares por recibir la vacuna contra COVID-19

Guanajuato.- Los malestares al recibir la vacuna contra COVID-19 se pueden aminorar e incluso evitar apegándose a la recomendación de descansar y alimentarse bien antes de ser inyectado, confirmaron las Secretarías de Educación y Salud de Guanajuato.

En la reciente rueda de prensa, en la que estuvo presente el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez, se indicó que las reacciones como dolores de cabeza, mareos o náuseas se dan por factores ajenos a la vacuna.

A veces los efectos adversos que aparentemente se presentan no son por la vacuna es por insolación, porque dejaron de tomarse su medicamentos, porque no había una silla, no había suficiente agua o baños”, dijo Daniel Alberto Díaz Martínez.